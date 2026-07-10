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Росія вбила одну людину і 12 – поранила у Запорізькій області

Зафіксували 1038 ударів ворога. 

Росія вбила одну людину і 12 – поранила у Запорізькій області
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області одна людина загинула, і ще 12 поранені через російські атаки по обласному центру та району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах.

За даними начальника ОВА Івана Федорова, загинула людина унаслідок атаки російського дрона на АЗС у Запоріжжі. Там же були і травмовані. 

Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Зарічному, Михайло-Лукашевому, Веселянці, Сергіївці, Ясній Поляні, Благодатному, Юрківці, Зорівці, Оріхову, Свободі, Червоній Криниці, Любицькому, Шевченківському, Данилівці, Сонячному та Долинці.

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714 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Михайло-Лукашеве, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Тернувате, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Прилуки, Преображенку, Нове Запоріжжя, Гірке, Верхню Терсу та Різдвянку.

Зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Малій Токмачці.

302 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Святопетрівці, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках та Рибному.

Надійшло 153 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, помешкань та транспортних засобів.

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