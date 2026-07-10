Вночі ППО знешкодила 114 із 137 запущених російських дронів

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У ніч на 10 липня сили ППО знешкодили 114 із 137 запущених російських безпілотників. Зафіксували влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Там розповіли, що Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та із ТОТ Донецька.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.