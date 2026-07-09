Головне за четвер, 9 липня: понад 230 бойових зіткнень, трагедія у Вишневому, провадження за напад на військових ТЦК у Львові

Бойові дії на Донеччині, 233 бойових зіткнення, ворожі обстріли, справа про вбивство Анастасії Березовської . Яким запам’ятається 1597-й день повномасштабної війни.

Росія під час атаки 6 липня вразила в Вишневому склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами в чаті ОП.

Постраждала велика кількість людей, є значна кількість втрат. Президент сказав, що отримав про трагедію всю інформацію від СБУ, МВС і Генпрокуратури.

Є кримінальна справа, винні будуть притягнуті до відповідальності і звільнені з «Укроборонпрому».

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 липня на фронті від початку доби відбулося 233 бойових зіткнення.

Найбільше атак зафіксовано на Слов'янському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 липня – в новині.

За фактом нападу на військових ТЦК і поліцію у Сихівському районі Львова відкрили два кримінальні провадження щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил в особливий період та насильства проти працівника правоохоронного органу.

Встановлено, що участь в нападі брали близько 200 цивільних. Один з них напав на заступника начальника районного управління поліції Львова. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження і травму голови.

Більше інформації – в новині.

СБУ та Нацполіція затримали львів'янина, якого підозрюють у побитті поліцейського під час нападу на військових ТЦК.

За даними слідства, 23-річний місцевий мешканець був серед осіб, які перевернули службовий автомобіль військових ТЦК.

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Докладніше – в новині.

Суд взяв під варту без права застави співробітника ГУР Владислава Реута, який є підозрюваним у справі про вбивство Анастасії Березовської, повідомляє “Суспільне”.

Реута підозрюють у вчиненні умисного вбивства Анастасії Березовської. За версією слідства, він здійснив два постріли у голову Березовській. Реут заявляв, що не наполягає на заставі та готовий співпрацювати зі слідством.

Як заявив “Суспільному” адвокат іншого підозрюваного Віталія Жиковича, Реут — чинний співробітник ГУР. За словами адвоката, матеріали справи свідчать, що спочатку Реут зізнався у вбивстві Березовської, але потім відмовився від своїх показів і почав стверджувати, що її вбив Жикович.

Нагадаємо, що Анастасія Березовська була підозрюваною у справі про замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Більше інформації – в новині.

Віталія Жиковича, другого підозрюваного у справі про вбивство Анастасії Березовської, суд також відправив під варту.

«Українська бронетехніка» заявила про побиття першого заступника директора під час слідчих дій, які проводили співробітники СБУ. В заяві, опублікованій на сторінці в Facebook, повідомили, що він отримав численні травми, струс мозку і потребував госпіталізації.

Справу ТОВ вважає сфальшованою з метою тиску. Вона стосується закупівлі реактивних протитанкових гранат типу РПГ-18, РПГ-22 або РПГ-26 або їхніх аналогів, яку оголосила в лютому цього року Агенція оборонних закупівель.

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У Службі безпеки побиття під час обшуків заперечили.

Усі подробиці – в новині.

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