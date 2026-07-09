ООН: в червні внаслідок російський ударів в Україні загинуло щонайменше 265 мирних жителів

У червні внаслідок російських ударів в Україні загинуло щонайменше 265 мирних жителів, а 1816 отримали поранення, що є найбільшою сукупною кількістю втрат з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив високопосадовець ООН Раді Безпеки, передає Reuters.

Голова політичних питань ООН Розмарі ДіКарло заявила, що кількість убитих та поранених цивільних осіб в Україні у травні була найвищою з квітня 2022 року, але дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) вказують на ще більшу кількість жертв у червні.

Остаточні дані за червень будуть опубліковані наприкінці липня, повідомив речник ООН.

«Ця тривожна тенденція, схоже, продовжується і в липні», – сказала ДіКарло, наводячи приклад трьох масованих хвиль російських повітряних ударів по Києву та іншим українським містах лише минулого тижня.