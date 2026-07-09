ВАКС присудив 7 років позбавлення волі колишньому судді Київського апеляційного адмінсуду

ВАКС оголосив вирок колишньому судді Київського апеляційного адмінсуду, йому присудили 7 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Його викрили на одержанні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за винесення судового рішення у справі за позовом та в інтересах субʼєкта підприємницької діяльності.
Кошти вилучили під час особистого обшуку судді та під час обшуку службового кабінету у приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду.
Йому призначили 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
"Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку", - зазначили в САП.