ВАКС присудив 7 років позбавлення волі колишньому судді Київського апеляційного адмінсуду

Його викрили на одержанні хабаря в розмірі 5 тисяч доларів.

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ВАКС оголосив вирок колишньому судді Київського апеляційного адмінсуду, йому присудили 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Його викрили на одержанні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за винесення судового рішення у справі за позовом та в інтересах субʼєкта підприємницької діяльності.

Кошти вилучили під час особистого обшуку судді та під час обшуку службового кабінету у приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду.

Йому призначили 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

"Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку", - зазначили в САП.