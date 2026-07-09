Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників

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Саратовський нафтопереробний завод у Росії повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Після цього пальне із Саратовського НПЗ зникло з торгів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

За інформацією джерел агенції, безпілотники уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6 потужністю 20 тисяч тонн на добу, яка є єдиною такою установкою на підприємстві.

Саратовський НПЗ уже зупиняв роботу після атак дронів у березні і травні. Це підприємство забезпечує значну частку російського ринку — у 2024 році воно переробило 5,8 мільйона тонн нафти, виробивши понад мільйон тонн бензину та майже два мільйони тонн дизельного пального.