СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
ГоловнаСуспільствоВійна

Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників

Унаслідок удару пошкоджена єдину установка первинної переробки нафти.

Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників
Пожежа на Саратовському НПЗ
Фото: Telegram / monitor

Саратовський нафтопереробний завод у Росії повністю зупинив переробку нафти після атаки українських дронів, повідомляє Reuters із посиланням на джерела. 

Після цього пальне із Саратовського НПЗ зникло з торгів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

За інформацією джерел агенції, безпілотники уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6 потужністю 20 тисяч тонн на добу, яка є єдиною такою установкою на підприємстві. 

Саратовський НПЗ уже зупиняв роботу після атак дронів у березні і травні. Це підприємство забезпечує значну частку російського ринку — у 2024 році воно переробило 5,8 мільйона тонн нафти, виробивши понад мільйон тонн бензину та майже два мільйони тонн дизельного пального. 

  • На початку тижня через українську атаку роботу припинив також найбільший у Росії Омський НПЗ.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies