Вранці 9 липня на трасі Одеса – Київ, поблизу села Одаї Ширяївської громади на Одещині, зіткнулись вантажівка та пасажирський мінівен, повідомляє місцева поліція.
Попередньо встановлено, що зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення.
За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій.
Внаслідок автопригоди загинув 15-річний хлопець, який перебував в салоні мікроавтобуса.
Ще дев’ятеро людей, серед яких шестеро неповнолітніх, госпіталізовані. П’ятьом постраждалим надана медична допомога на місці.
Розпочато розслідування.
Нагадаємо, минулого тижня на Миколаївщині унаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинули 12 людей.