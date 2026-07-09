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На пʼяти напрямках фронту вчора йшли інтенсивні бої

Загалом за добу зафіксували 268 зіткнень.

На пʼяти напрямках фронту вчора йшли інтенсивні бої
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1597-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень.Найінтенсивніші бої вчора йшли на Лиманському, Словʼянському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це йдеться у звіті Генштабу

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів-камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.

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Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфине Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожих штурми. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили два штурми противника в районі Гоптівки.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у напрямках Новоплатонівки та Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п’ятнадцять разів атакували в районах Ставків, Дробишевого та Лимана, а також у напрямках Дружелюбівки, Дерилового, Шийківки, Новоселівки та Ямполя.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 28 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Никифорівка, Тихонівка та Юрівка.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямку Степанівки та Олександро-Шультиного.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 38 атак. Ворог виявляв активність у районах Торецького, Покровська, Родинського та Білицького, а також здійснював штурми у напрямку Павлівки, Вільного, Шевченка, Гришиного, Молодецького, Новопідгородного, Світлого, Гулівого, Матяшевого, Дорожнього, Никанорівки, Нового Донбасу, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у напрямках населених пунктів Новогеоргіївка та Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 30 разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Гіркого, Рибного, Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено сім танків, три бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один літак, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотні літальні апарати, 363 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.
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