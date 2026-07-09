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​Російські війська вчора втратили 1310 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії склали близько 1 414 820 осіб. 

​Російські війська вчора втратили 1310 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1310 осіб, 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, систему ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб 
  • танків – 12 107 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.
  • артилерійських систем – 45 628 (+59) од.
  • РСЗВ – 1 922 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 479 (+1) од.
  • літаків – 437 (+1) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.
  • крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 117 910 (+363) од.
  • спеціальна техніка – 4 402 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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