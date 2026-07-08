Ворог атакував АЗС у Шевченківському районі Харкова

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Армія РФ атакувала у Шевченківському районі Харкова АЗС. Відомо про пораненого.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив по автозаправці – на місці пожежа", – ідеться у повідомленні

Відомо про одного постраждалого, у нього осколкове поранення.

Харків у ніч на 8 липня зазнав російської атаки балістичними ракетами. У місті пролунало кілька вибухів, зафіксовано влучання. Станом на ранок, постраждали троє людей.