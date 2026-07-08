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Ворог атакував АЗС у Шевченківському районі Харкова

Є постраждалий.

Ворог атакував АЗС у Шевченківському районі Харкова
Наслідки обстрілу Рокитного
Фото: ДСНС України в Telegram

Армія РФ атакувала у Шевченківському районі Харкова АЗС. Відомо про пораненого.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив по автозаправці – на місці пожежа", – ідеться у повідомленні

Відомо про одного постраждалого, у нього осколкове поранення.

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