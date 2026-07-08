Перед ракетним ударом по будинку росіяни атакували дроном АЗС.

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Російські військові завдали удару по багатоквартирному будинку в Харкові.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по п'ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі", - написав він у Telegram.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що перед ракетним ударом по будинку росіяни також ударили дроном по АЗС у Київському районі, внаслідок чого почалася пожежа, та били дроном по Немишлянському району.

Станом на 10:05 відомо про двох загиблих і більше 20 постраждалих, додав Синєгубов.