У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра у низці областей України пройдуть значні дощі

Можливі град та шквали вітру.

Завтра у низці областей України пройдуть значні дощі

Завтра, 9 липня, у низці областей України пройдуть значні дощі, повідомляє ДСНС. 

“Увага! За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру завтра у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях пройдуть значні дощі!” – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах можливі град та шквали вітру до 15-20 м/с. 

Оголошений I рівень небезпеки, жовтий.

Рятувальники звертають увагу, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies