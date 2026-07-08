Завтра у низці областей України пройдуть значні дощі

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Завтра, 9 липня, у низці областей України пройдуть значні дощі, повідомляє ДСНС.

“Увага! За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру завтра у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях пройдуть значні дощі!” – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах можливі град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Оголошений I рівень небезпеки, жовтий.

Рятувальники звертають увагу, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.