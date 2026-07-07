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Кінетичні санкції в дії: в Росії – дефіцит пального

Впродовж червня Сили оборони загалом уразили 11 російських НПЗ, що призвело до виведення з ладу близько 42,74% проєктної потужності нафтопереробки агресора. Результат – прогнозований: дефіцит пального в багатьох регіонах. Лише впродовж минулого тижня добрі дрони завітали до найбільшого у південному регіоні Слов’янського НПЗ, Ярославського НПЗ, головного виробника мастильних матеріалів РФ Уфимського НПЗ та НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородської області.

Сили оборони атакували НПЗ в Кстово
Фото: Генштаб у Facebook
Сили оборони атакували НПЗ в Кстово

Сили оборони ретельно і послідовно виносять нафтопереробні заводи, експортні термінали та насосні станції, примусово скоротивши нафтопереробні потужності Росії. З січня кінетичних санкцій завдали по об'єктах нафтопереробки в Туапсе, Волгоградський, Саратовський, Ярославський, Ростовській областях. 

За даними Bloomberg, сумарне виробництво нафтопереробних заводів країни-бензоколонки впав у квітні вже до найнижчого середньодобового показника з грудня 2009 року. Майже всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії припинили або скоротили обсяги нафтопереробки, уражені потужності НПЗ становлять понад 30% виробництва бензину. 

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Не випускаємо з фокусу middle strikes, котрі знижують спроможності ворожої логістики транспортувати бензин, який все ще РФ може виробляти.

Окремо зупинимося на візиті українських БПЛА на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – один з найбільших нафтохімічних комплексів Росії: переробка – понад 17 млн тонн нафти, виробництво – 5 млн тонн автобензинів, 5 млн тонн дизеля, 2 млн тонн мазуту, пів мільйону тонн бітуму. Аналітик Олексій Копитько пише, що півтора місяця тому на заводі розпочали будівництво установки з виробництва метилтретбутилового ефіру – це така високооктанова присадка.

НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»
Фото: змі окупантів
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»

Штаби Сил оборони не просто роздивляються супутникові фото союзників та ранком вирішують «Чи не полетіти нам в Ярославль? Щось давно не були і диму звідти не видно…». Робота набагато більш скрупульозна і системна, у розрахунку на неочікувані наслідки. 

Триває робота проти інфраструктури магістральних нафтопроводів. А голка нафтокощія – в яйці, тобто в лінійних виробничо-диспетчерських (ЛВДС) та нафтоперекачувальних станціях (НПС).Так, з НПЗ «Лукойл» в Нижньому Новгороді труба веде до ЛВДС «Староликеево» (структурний підрозділ «Транснефть – Верхняя Волга»). Десять років тому «Транснефть» інвестувала в модернізацію ЛВДС для нарощування обсягів перекачки, бо «у Москві треба бензин». Нафтопровід «Горький – Рязань-2» переформатували в нафтопродуктопровід, добудувавши перемички для постачання пального до Москви. Щоб було, що перекачувати, на ЛВДС «Староликеево» добудували чотири резервуари по десять тисяч м3 кожен для зберігання бензину і дизеля.

Враховуючи те, що в Дрогобичі нафту знайшли раніше, ніж в Тюмені, то й фахівці з її прокачування в Україні завелися ще за часів австрійського генштабу. І їх нащадки, що добре вчилися в ІФНТУНГу, надійшли висновку: ЛВДС «Староликеево» – ключик від замочку постачання нафтопродуктів до Москви.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція Старолікєєво
Фото: wikimapia.org
Лінійна виробничо-диспетчерська станція Старолікєєво

Далі добрі дрони відвідали одночасно і НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», і ЛВДС «Староликеево». І результат абсолютно асиметрично відобразився на стелах з цінами на АЗС в Москві. На «Староликеево» сильної пожежі не видно, адже прилетіло в апаратний зал. Котрий не зібрати з вітчизняних процесорів «Байкал». Це надовго.

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Для повноти картини зауважимо, принади СВО москвичам і гостям столиці знайомі переважно по чутках, а тут раптом таке! Хто які ціни хоче, такі і малює, а торгівля некондицією – ноу-хау з часів підпільної нафтопереробки часів першої чеченської війни. Чи довго на такому пальному протягне транспорт столиці противника – відкрите питання. Ще варто сподіватися, що запчастин для ремонту має бути в запасі більше, ніж зазвичай. Хоча б китайських.

А ще такі ЛВДС та НПС є в Ярославській, Володимирській, Нижегородській, Волгоградській областях. Їх найдуть і провідають.

Дефіциту бензину, такого, як вже траплявся в 2025, поки немає, проте Білгород, Курськ, Москва, Петербург та інші почали обмежувати продажі. Дефіцит може розгорнутися в усій красі до кінця липня (оптимістично) або до кінця літа (більш виважений прогноз).

Черга на автозаправці у Москві, 25 червня 2026 року.
Фото: EPA/UPG
Черга на автозаправці у Москві, 25 червня 2026 року.

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Те, що відбувається на окупованих територіях України, вже описують терміном «гостра криза». Традиційна поведінка імперського центру – забрати в околиць, насамперед – у тимчасово окупованих територій.

Добралися до лінії фронту. Почалося лімітоване розподілення, каністрами видають на генератори, дизеля не вистачає дуже жорстко. Виробництво ж просіло на 20%, тому за стіною кладовища на Червоній площі міркують, чи не обмежити чи заборонити експорт дизеля (щороку експортували 40% від виробленого). Ситуація з пальним на ТОТ – результат синергії deep та middle strikes, всі бачать результат. Тобто наші планувальники добре все вигадали, спланували та скоординували, а виконавці це успішно реалізують.

Спостерігаємо за курортним сезоном в Криму. Є інформація, що ворогу не лише вдалося відновити систему ППО там, але й поповнити запаси зенітних ракет. В останніх нальотах наші втратили БПЛА більше, ніж очікувалося.

Віктор КевлюкВіктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
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