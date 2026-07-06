Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: є постраждалі

Ввечері 6 липня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Є постраждалі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог продовжує тероризувати наших мешканців, атакуючи безпілотниками Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки поранено чотирьох людей. Їм надають медичну допомогу.
Після цього, в ОВА знову повідомляли про вибухи в місті. Наслідки поки невідомі.
- Вранці росіяни атакували АЗС у Запоріжжі. Поранення отримали дев'ять цивільних, серед них - восьмирічний хлопчик. Двоє людей загинули.