Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: є постраждалі

Ввечері 6 липня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог продовжує тероризувати наших мешканців, атакуючи безпілотниками Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки поранено чотирьох людей. Їм надають медичну допомогу.

Після цього, в ОВА знову повідомляли про вибухи в місті. Наслідки поки невідомі.