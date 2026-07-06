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Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: є постраждалі

Четверо людей дістали поранення.

Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: є постраждалі
Фото: hromadske.radio

Ввечері 6 липня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог продовжує тероризувати наших мешканців, атакуючи безпілотниками  Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки поранено чотирьох людей. Їм надають медичну допомогу. 

Після цього, в ОВА знову повідомляли про вибухи в місті. Наслідки поки невідомі.

  • Вранці росіяни атакували АЗС у Запоріжжі. Поранення отримали дев'ять цивільних, серед них - восьмирічний хлопчик. Двоє людей загинули. 
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