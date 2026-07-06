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У Вишневому пошкоджено понад 200 об'єктів, з них більше половини - житлові будинки

Із небезпечної зони евакуйовано близько 500 мешканців.

У Вишневому пошкоджено понад 200 об'єктів, з них більше половини - житлові будинки
Рятувальники на місці атаки у Вишневому
Фото: ДСНС

У Вишневому Бучанського району найбільше руйнувань житлового сектору від початку повномасштабного вторгнення. Із небезпечної зони евакуйовано близько 500 мешканців. Для людей забезпечили тимчасове розміщення, а також гуманітарну, медичну та психологічну допомогу.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Загалом у Вишневому пошкоджено понад 200 об’єктів, з яких більше 100 - житлових будинків: 80 приватних і понад 30 багатоквартирних будинків. Руйнувань також зазнали 20 торговельних, складських, адміністративних та виробничих будівель.

"У межах програми єВідновлення вже надійшло 340 повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно. Наразі триває робота спеціальних комісій на місцях", - зазначив Кулеба.

Крім того, внаслідок атаки у Вишневому пошкоджені 7 гуртожитків для залізничників, де мешкає понад 160 сімей. Укрзалізниця вже розпочала першочергові ремонти.

"На місцях безперервно працюють рятувальники, поліцейські, медики, комунальники, енергетики та газовики", - повідомив міністр.

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