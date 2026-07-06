Наркозалежні новобранці у штурмових підрозділах проходять реабілітацію від 10 днів до місяця

Про те, як наркозалежні мобілізовані потрапляють до штурмових полків і чому їм можуть запропонувати лише медичну допомогу і подальше проходження служби згідно закону, в інтерв’ю LB.ua розповів Герой України, командир 1 ОШП майор Дмитро Філатов («Перун»).

«ТЦК видає нам людей, вони виходять і кажуть: я на метадоновій програмі. Добре, ти на програмі. У тебе є звільнення від проходження військової служби? Нема, ТЦК мене призвав. Ну, а нам ТЦК дав документи, що він є військовослужбовцем і його ставлять нам в штат. Все, які залишаються варіанти дій у командира? Відправляти на БЗВП, вкладати сили й енергію в цю людину», – пояснив друг «Перун».

За словами командира, мобілізовані наркомани вливаються у колектив приблизно за два місяці. Кризові, найскладніші – перші два тижні.

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«В них сильні ломки, медики відкрапують препаратами, які не містять наркотичних речовин, але не дають зневоднитись організму. Вони блюють, починаються діареї — не найприємніше видовище. Медики в мене на БЗВП працюють більше, ніж під час ведення бойових дій», – розповів Філатов.

Коли в полк привозять новобранців, серед яких є такий проблемний контингент, перші два тижні вони займають максимум часу медиків і всі місця у мобільних шпиталях.

«У нас не вистачає місць, щоб крапельниці ставити. Медперсонал батальйонів, у які цих людей готують, спить по дві-три години на добу, поки не мине цей період. Бо пацієнти потребують постійного догляду. Від синдрому відміни — «ломки» — половина би просто померла, якби ними не займались», – повідомив командир 1 ОШП.

Залежно від ступеню наркозалежності, необхідно приблизно від 10 до 30 днів такої реабілітації.

«Починають приходити в себе. При легких навантаженнях у них усе ще посилене потовиділення, але хтось раніше, хтось пізніше вже працює в повноцінному режимі. І тоді вже можна дати оцінку, наскільки людина адекватна, і дати зброю», – зазначив офіцер.

На питання про те, чи можливе у штурмових підрозділах насильство щодо бійців, Дмитро Філатов не виключив такої ймовірності.

«Чи є ситуації, де відбувається якесь насильство? Трапляються, але не носять системного характеру. Самі розумієте: купа чоловіків, середовище — зокрема, з людей, які все життя були, скажімо так, не найкращими представниками суспільства», – пояснив він.

У роті зі 100 військовослужбовців при цьому більша частина людей можуть бути наркозалежні і такі, які не мали досвіду строкової служби.

«А найчастіше це люди, які ніколи не переймались обов’язками щодо захисту держави або навіть думками, що повинні піклуватись про свою родину чи й самого себе. А тут їх ставлять у загальний стрій, проводять заняття, вранці — руханку. До всіх ставляться з повагою, але вимагають поваги до тих людей, які їх навчають», – розповів Філатов.

В результаті у таких колективах можливі різні інциденти, але у 1 ОШП з особливо агресивними бійцями працюють за окремою програмою.

«Бувають різні інциденти. Хтось нахамить комусь, не витримають нерви. Ми такі речі намагаємось максимально унеможливлювати, якщо є надто агресивні, намагаємося їх ізолювати від основної маси. Приділяємо їм більше уваги: з ними говорять психологи, ті, хто давно служать. І спілкуванням, дотриманням режиму витягуємо», – запевнив командир полку.