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Спецпризначенці ГУР уразили два російські дрони "Оріон" у Керчі

Окупанти розмістили іх на території аеропорту.

Спецпризначенці ГУР уразили два російські дрони "Оріон" у Керчі
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування "Південь"

2 липня оператори спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Кабул 9" знищили два ворожі дороговартісні та рідкісні безпілотники "Оріон". Російські загарбники розмістили їх на території аеропорту міста Керч у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

"Оріон" - безпілотний ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компаній АТ "Кронштадт". Дрон важить близько тонни, радіус дії - 250-300 км, може перебувати в повітрі до 30 годин.

"Оріон" - носій керованих авіабомб, ракет Х-50, Х-БпЛА, "Бандероль".

Орієнтовна вартість двох знищених воєнними розвідниками ворожих "Оріонів" - понад 10 мільйонів доларів.

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