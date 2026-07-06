Уражені Ярославський НПЗ, нафтоналивний термінал у Висоцьку та військові об'єкти на окупованому півострові.

Сили оборони вночі провели ураження двох НПЗ, пункту дислокації ракетної бригади на території Росії і терміналу перевалки нафтопродуктів у Криму.

Ударів завдали по нафтопереробному заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі і «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленінградській області. Там же під ударом була точка дисклокації 26-ї ракетної бригади в районі населеного пункту Луга, повідомили в Генштабі й СБУ.

«Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах системного зниження воєнно-економічного потенціалу рф, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала серії успішних ударів по об'єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури росії й тимчасово окупованого Криму», – йдеться у повідомленні спецслужби.

Реклама

Фото: Соцмережі ураження російських обʼєктів

Українські безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Ярославль». У районі НПЗ зафіксовано вибухи та задимлення.

Також підтверджено успішне ураження нафтоналивного термінала морського порту «Висоцьк» у Ленінградській області Росії. Внаслідок удару виведено з ладу два нафтоналивні стендери та уражені три резервуари з нафтопродуктами.

Безпілотники відпрацювали по НПЗ «Перший завод» у Калузькій області. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа.

Окремо СБУ провела успішну операцію на тимчасово окупованій території АР Крим. Там уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі «Гвардійське». Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс «Панцирь-С2» поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1».

«Термінал "ТЕС-Термінал-1" є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. Резервуарний парк підприємства забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб окупаційних військ у південних регіонах України», – розповіли в Генштабі.

Фото: Соцмережі Ураження обʼєктів ворога

Очільник СБУ Євгеній Хмара наголосив, що роблять все, щоб Росія щодня отримувала відплату за свої злочини.

«Поки ворог обстрілює українські мирні міста, його військова та паливна інфраструктура зазнаватиме відчутних втрат. Ми системно знищуємо ресурси, які живлять російську воєнну машину, і ця робота лише посилюватиметься», – зазначив він.

Також уражено залізничний шляхопровід у районі Довжанська Луганської області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Під ударом був і склад БпЛА ворога у районі Червонопопівки та зосередження військової техніки поблизу Писарівки Луганської області.