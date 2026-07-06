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Ворог 10 разів атакував Дніпровщину, понівечені будинки та логістична компанія

Знищені легкові автомобілі та вантажівки.

Ворог 10 разів атакував Дніпровщину, понівечені будинки та логістична компанія
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Протягом доби ворог понад 10 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині бив по Нікополю, Покрову, Мозолевській і Марганецькій громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені вантажівки.

У Дніпровському районі росіяни атакували Дніпро, Царичанську та Слобожанську громади. Понівечені логістична компанія, приватний будинок, автівки, господарські споруди.

У Миколаївській громаді Синельниківського району зайнялася господарська споруда. Знищені два авто.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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