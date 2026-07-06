У Миколаївській громаді Синельниківського району зайнялася господарська споруда. Знищені два авто.

У Дніпровському районі росіяни атакували Дніпро, Царичанську та Слобожанську громади. Понівечені логістична компанія, приватний будинок, автівки, господарські споруди.

На Нікопольщині бив по Нікополю, Покрову, Мозолевській і Марганецькій громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені вантажівки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies