Протягом доби ворог понад 10 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині бив по Нікополю, Покрову, Мозолевській і Марганецькій громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені вантажівки.
У Дніпровському районі росіяни атакували Дніпро, Царичанську та Слобожанську громади. Понівечені логістична компанія, приватний будинок, автівки, господарські споруди.
У Миколаївській громаді Синельниківського району зайнялася господарська споруда. Знищені два авто.