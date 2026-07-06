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Уночі Росія вдарила 419 ракетами й дронами. Є влучання 29 ракет і 18 БпЛА

Не вдалося збити «циркони» і частину крилатих ракет.

У ніч на 6 липня Росія провела масовану комбіновану атаку зі застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, наземного і морського базування. Основним напрямком удару став Київ. 

Радіотехнічні війська зафіксували 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили. 

Росія застосувала 6 протикорабельних ракет «Циркон/Онікс» із Курської області, 23 балістичні ракети «Іскандер-м/С-400» з Курської, Брянської, Орловської областей, 33 крилаті ракети Х-101 з Вологодська, 6 крилатих ракет «Калібр» з Новоросійська, 351 дрон з Шаталова, Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і окупованого Донецька. 

За попередніми даними станом на 8:30, захисники збили або подавили 363 цілі – 37 ракет і 326 дронів. З них:

  • 31 ракета Х-101
  • 6 крилатих ракет
  • 326 БпЛА. 

Результати збиття 6 липня
Фото: Повітряні сили
Результати збиття 6 липня

«За попередньою інформацією, станом на 8:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях», – повідомили в Повітряних силах. 

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