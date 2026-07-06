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РФ била по Харківщині дронами, КАБами та із РСЗВ. Загинули троє людей, 16 – постраждали

Від російських ударів потерпали 9 населених пунктів області.

РФ била по Харківщині дронами, КАБами та із РСЗВ. Загинули троє людей, 16 – постраждали
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби Росія била по Харківщині дронами, КАБами та із РСЗВ. Загинули троє людей, ще 16 – постраждали. Від обстрілів потерпали 9 населених пунктів. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові постраждали жінки 73, 75, 18 і 40 років та чоловіки 74, 59 і 58 років. В Богодухові загинули чоловіки 35 і 42 років, постраждали жінки 26, 40 років і 54-річний чоловік.

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В Ізюмі загинув 19-річний чоловік, постраждали жінки 48, 42, 39, 61 років, а у с. Вільхуватка зазнали поранень 68-річна жінка і 90-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в м. Харків постраждав 20-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 РСЗВ;
  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 43 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено АЗС, 2 автомобілі, магазин, автомийку. 

У Богодухівському районі пошкоджено 2 магазини, 5 автомобілів, багатоквартирний будинок, приватний будинок, АЗС у Богодухіові, ще будинок у с. Карасівка та дім, 2 господарчі споруди у с. Одноробівка. 

В Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки в с. Вільхуватка та с. Раївка. 

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль, будівлю (с. Капитолівка), 2 АЗС, 5 автомобілів (м. Ізюм). Ще одну будівлю понівечено у сел. Савинці та приватний будинок в м. Барвінкове.

 Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 49 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 191 людину.

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