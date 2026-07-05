Головне за неділю, 5 липня: атака на Запоріжжя, понад 200 бойових зіткнень, загроза масованого удару

Бойові дії на Донеччині, 201 бойове зіткнення, ворожі обстріли, пошкодження могили Богдана Лепкого у Кракові, наслідки потужних землетрусів у Венесуелі. Яким запам’ятається 1593-й день повномасштабної війни.

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Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Росія готує черговий масований удар по Україні.

"Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги", - наголосив Зеленський.

Окремо він звернувся до західних партнерів і закликав їх не зволікати із наданням Україні ракет для протиповітряної оборони.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 липня на фронті від початку доби відбулося 201 боєзіткнення, найбільше - на Покровському і Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 липня – в новині.

Росіяни вкотре атакували Запоріжжя.

Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що дві авіабомби зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерхівці. Виникла пожежа.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в результаті ворожої атаки загинув співробітник поліції. Ще 9 людей дістали поранення: поліцейський, 4 чоловіки, 3 жінки та дитина.

Станом на 20:15 було відомо вже про 13 постраждалих.

У Подільському районі Одеської області стався вибух гранати, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.

Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух. Поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.

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У ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі у польському Кракові невідомі пошкодили місце поховання українського письменника Богдана Лепкого. З надгробка викрали бронзовий барельєф із його зображенням, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Liga.net.

За словами Тихого, Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та міської влади із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину та знайти винних. Українська сторона також просить вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення барельєфа та забезпечення належної охорони могили.

"Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща. Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – заявив Георгій Тихий.

Більше інформації – в новині.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наказав розсекретити військову допомогу, яку Київ отримав від Варшави після вторгнення Росії у 2022 році.

Процес передачі техніки Україні був ініційований урядом “ПіС” на чолі з міністром Маріушем Блащаком. Про кожну передачу інформують президента – зараз Кароля Навроцького, а раніше Анджея Дуду.

Косіняк-Камиш також доручив Службі військової контррозвідки (SKW) розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю про допомогу.

Кількість загиблих внаслідок руйнівних двох землетрусів у Венесуелі, за офіційними даними, зросла щонайменше до 2954 осіб, пише DW.

За офіційними даними, понад 16 000 людей залишилися без даху над головою. Деякі з них зараз проживають в офіційних притулках, а інші – в наметових таборах.

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24 червня у Венесуелі сталися два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів, які найбільше вразили прибережний район Ла-Гуайра на північ від столиці Каракас.

Уряд Венесуели не назвав приблизної кількості зниклих безвісти після землетрусів, але ООН заявляє про 50 000.

Більше інформації – в новині.

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