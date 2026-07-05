​Зеленський: Розраховуємо, що умови для достойного миру будуть наближені або силою, або дипломатією

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати над залученням додаткових засобів протиповітряної оборони.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні ми продовжили нашу роботу, щоб у нас було ППО. Це фактично кожного дня, абсолютно. Без перерви. Це дуже непросто. Треба шукати ракети для ППО, додаткові системи. Особливо проти балістики. За кілька днів ми вже контактували з нашими партнерами - Нідерланди, Німеччина, Швеція, Франція та Америка. Я дав на цьому тижні ще окремі завдання МЗС України, Міністерству оборони та секретарю РНБО. Очікую на результати. Зараз усім посадовцям треба займатись не абстрактними речами, а цілком конкретно – ППО для України, фінанси для України, необхідні засоби та рішення для фронту, для стійкості нашої держави", - розповів Зеленський.

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Він також анонсував важливі зустрічі протягом наступних тижнів.

"Наступні тижні теж будуть важливими щодо цього – ми готуємось до зустрічей та перемовин, до візитів в Україну партнерів. Ракети для «петріотів» – це пріоритет, і, звісно, ми розуміємо, що політичної волі США точно вистачило б, щоб дефіцит «петріотів» заповнити, але поки що недостатньо такої підтримки. Будемо всіма каналами переконувати. Дякую всім, хто нам допомагає. Також вдячний кожному партнеру, який з нами в дипломатичному процесі й думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром", - сказав Зеленський.

Він також анонсував зустріч із партнерами щодо нових форматів санкцій проти Росії та кроків, які можуть обмежити російські доходи та здатність воювати.

"Україна бачить цю перспективу, що може бути зроблено. Треба на Росію тиснути, щоб мир був. Україна всі пропозиції, всі варіанти дипломатичні вже надала, і ми розраховуємо, що протягом цих місяців попереду умови для достойного миру будуть наближені або силою, або дипломатією", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент також заявив, що Росія готує черговий масований удар по Україні.