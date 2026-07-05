Триває робота, аби вчасно забезпечити всю інфраструктуру, тренування та запуск використання шведських “гріпенів”.

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Президент Володимир Зеленський обоворив з премʼєр-міністром Швеції посилення української ППО.

Про це йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

“Вдячний Ульфу за підтримку і за чітку позицію щодо російської війни проти України, проти наших людей. Ключове – це, звісно, ППО”, – сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що зараз росіяни роблять зараз ставку на удари балістикою, комбіновані удари, і реактивні “шахеди”.

“Захист від цього – це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну. Звісно, ми проговорили з Ульфом речі, які можна зробити заради більшого захисту”, – сказав Зеленський.

За його словами, триває робота, щоб вчасно забезпечити всю інфраструктуру, тренування та запуск використання шведських “гріпенів”.

“Це історичне посилення нашої бойової авіації й велике економічне співробітництво між Україною та Швецією в безпековій сфері. Має бути безперечно результативним. Працюємо і в рамках формату Drone Deal між Україною та Швецією”, – додав президент.