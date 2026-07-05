У Херсоні окупанти атакували цивільне авто (доповнено)

Російські окупанти атакували дроном цивільне авто у центрі Херсона. Є постраждалий.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:20 росіяни атакували з дрона автівку у центрі Херсона. Через ворожий удар постраждав 47-річний чоловік. Попередньо, він отримав мінно-вибухову травму", – ідеться у повідомленні.
Стало відомо про ще одного постраждалого через удар російського дрона по автівці у центрі Херсона.
До лікарні звернувся 71-річний чоловік. Попередньо, він отримав вибухову травму.
Упродовж минулої доби російські
окупанти обстріляли 37 населених пунктів
Херсонської області. Унаслідок атаки постраждали 6 цивільних.