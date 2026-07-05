У Херсоні окупанти атакували цивільне авто (доповнено)

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Російські окупанти атакували дроном цивільне авто у центрі Херсона. Є постраждалий.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:20 росіяни атакували з дрона автівку у центрі Херсона. Через ворожий удар постраждав 47-річний чоловік. Попередньо, він отримав мінно-вибухову травму", – ідеться у повідомленні.

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Стало відомо про ще одного постраждалого через удар російського дрона по автівці у центрі Херсона.

До лікарні звернувся 71-річний чоловік. Попередньо, він отримав вибухову травму.

Упродовж минулої доби російські

окупанти обстріляли 37 населених пунктів

Херсонської області. Унаслідок атаки постраждали 6 цивільних.