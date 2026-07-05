Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російські обстріли шестеро людей поранені

Зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей. 

На Херсонщині через російські обстріли шестеро людей поранені
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок атаки постраждали 6 цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонськаої ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 37 населених пунктів: Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Білозерка, Кізомис, Берислав, Брускинське, Дар'ївка, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Зимівник, Золота Балка, Качкарівка, Томарине, Урожайне, Чайчине, Червоний Маяк, Шевченківка, Шляхове, Комишани, Львове, Миколаївка, Микільське, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Ольгівка, Раківка, Саблуківка, Садове, Тараса Шевченка, Бургунка, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies