"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь

"Ці люди врятували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Чи віддячить їм Україна, врятувавши їх?".

Командир 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов", полковник Денис “Редіс” Прокопенко заявив, що серед 160 українських військовослужбовців, яких сьогодні звільнили з російського полону, 16 належать до підрозділів корпусу "Азов" і лише один азовець, який обороняв Маріуполь.

"16 військовослужбовців 1-го корпусу НГУ "Азов", серед них лише 1 азовець, який обороняв Маріуполь. Саме стільки наших бійців зі 160 українських військовополонених, які сьогодні повернулись додому.

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Я не втомлюсь нагадувати, що якщо всі залучені в процес обмінів не почнуть шукати нові підходи до повернення азовців, цей процес, за такої кількості обміняних, може розтягнутись на десятиліття", – наголошує полковник.

Прокопенко підкреслює, цього часу в азовців немає. Вони гинуть в полоні від катувань. "Щодня втрачають здоров'я від відсутності належного харчування та медичної допомоги. А стан людської психіки після стількох років в російських тюрмах уявити можуть лише ті, хто сам пробув там тривалий час", – додає він.

Прокопенко наголосив, що загалом понад 600 бійців "Азову" залишаються в російському полоні вже понад чотири роки, перебуваючи в надзвичайно тяжких умовах.

Він підкреслив, що тривалість перебування українських військовополонених у неволі, а також стан їхнього здоров’я та умови утримання вимагають пошуку нових підходів до процесу обмінів.

"Вже дуже давно настав час почати робити це і з питанням обмінів військовополонених бригади "Азов". Ці люди врятували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Чи віддячить їм Україна, врятувавши їх?" — зазначив полковник Прокопенко.