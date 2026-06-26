Сирський: цьогоріч втрати Росії вперше перевищили її мобілізаційний ресурс

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку 2025 року Сили оборони України вбили або тяжко поранили 183 500 російських військових — це більше, ніж Росія встигла набрати за той самий період (180 500 осіб).

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю британському виданню The Times.

За його словами, ключова мета української стратегії виснаження — завдавати ворогові втрат, які він не здатен компенсувати.

«Наше головне завдання — щоб ворог втрачав понад 1 000 осіб убитими й пораненими щодня, втрат настільки великих, що вони перевищують спроможність ворога поповнювати свої сили», — пояснив головнокомандувач.

Сирський додав, що через специфіку дронової війни класичне співвідношення вбитих і поранених перевернулося: за перехопленими розвідкою даними, 62% російських втрат — це загиблі, 38% — поранені.

Водночас він був обережним і відмовився називати поточний момент переломним: на його думку, перелом може настати, коли ворог мобілізує всі сили й ресурси та зрештою виснажиться.