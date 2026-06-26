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Сирський: цьогоріч втрати Росії вперше перевищили її мобілізаційний ресурс

«Наше головне завдання — щоб ворог втрачав понад 1 000 осіб убитими й пораненими щодня».

Сирський: цьогоріч втрати Росії вперше перевищили її мобілізаційний ресурс
Сирський розповів про збиття дронів перехоплювачами
Фото: Головком у Facebook

Від початку 2025 року Сили оборони України вбили або тяжко поранили 183 500 російських військових — це більше, ніж Росія встигла набрати за той самий період (180 500 осіб). 

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю британському виданню The Times.

За його словами, ключова мета української стратегії виснаження — завдавати ворогові втрат, які він не здатен компенсувати.

«Наше головне завдання — щоб ворог втрачав понад 1 000 осіб убитими й пораненими щодня, втрат настільки великих, що вони перевищують спроможність ворога поповнювати свої сили», — пояснив головнокомандувач.

Сирський додав, що через специфіку дронової війни класичне співвідношення вбитих і поранених перевернулося: за перехопленими розвідкою даними, 62% російських втрат — це загиблі, 38% — поранені. 

Водночас він був обережним і відмовився називати поточний момент переломним: на його думку, перелом може настати, коли ворог мобілізує всі сили й ресурси та зрештою виснажиться.

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