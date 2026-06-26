Загибель 19 людей під час військових урочистостей: справу командира батальйону скеровано до суду

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Скеровано до суду справу командира батальйону безпілотних систем щодо загибелі 19 людей під час військових урочистостей. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців. Загинули 19 людей – 12 військових і 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення.

Слідство встановило, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення підрозділу та нагородження особового складу всупереч наказам військового командування. Ці накази забороняли шикування та масове скупчення військових поза укриттями.

За версією слідства, навіть після оголошення повітряної тривоги та ракетної небезпеки захід не припинили, а військовослужбовців не розосередили.

Також напередодні у службових чатах поширили інформацію про місце і час проведення заходу, кількість учасників та геолокацію. За даними слідства, ці відомості стали відомі росіянам і були використані для уточнення цілі ракетного удару.

Командира батальйону обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.