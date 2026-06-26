Знайти себе в «Азові»: які вакансії зараз є в 1-му корпусі НГУ

Захист батьківщини - справа честі. В ній важливо не лише те, що робиш ти, але і те, хто поруч з тобою. Тому вибір підрозділу - завдання, до котрого треба підходити відповідально.

Кого шукає 1-й корпус НГУ «Азов»?

Корпус «Азов» - серед тих, хто стримує ворога на найгарячіших напрямках. При цьому у підрозділах одне з головних завдань - нищити ворога з мінімумом втрат. Це вимагає системного підходу - постійного розвитку, вдосконалення тактики та технологій тощо.

Вакансії в Азові розподілені за 4 основними напрямками:

бойові посади;

безпілотні системи;

медичні посади;

тилові вакансії.

Реклама

1-й корпус Нацгвардії пропонує понад сотню посад як у відомих бригадах, де тривають масштабування підрозділів так і в новостворених, таких як 41-й окремий безпілотний полк “Пілум” чи 8-ма артилерійська бригада “Гармаш”. Це можливість стати тим, хто пише історію та тих, хто змінює хід війни. Корпус «Азов» робить це просто зараз, перерізаючи ворожу логістику на великих відстанях. За кадрами, які ми всі бачили з Донецька та Маріуполя стоїть робота великої кількості людей, котрі працюють на єдину мету. Стати частиною цієї команди може кожен.

1-й корпус Нацгвардії пропонує понад сотню посад у відомих бригадах

Повний перелік вакансій можна знайти на сайті azov.army. Для зручності «Азов» запустив власний сервіс пошуку роботи. За допомогою фільтрів він допомагає швидше знайти бажану вакансію у різних напрямках. На сайті є описи вакансій, обов’язків та вимог, а також відповіді на популярні питання, що часто хвилюють потенційних кандидатів.

Повний перелік вакансій можна знайти на сайті azov.army

Як стати частиною «Азову»

Шлях до обраного підрозділу складається із кількох етапів. Насамперед потрібно заповнити анкету онлайн та вказати в коментарях бажаний напрямок служби. Опісля з кандидатом виходить на зв’язок рекрутинговий центр та проводить співбесіду. Вона можлива як онлайн, так і офлайн. Там можна дізнатися більше про посаду та підрозділ, який зацікавив та уточнити деталі щодо майбутньої служби.

Наступний етап - подати документи в найближчому рекрутинговому центрі. Слідом за ним - бойова підготовка.

Окреме місце на базовому курсі бойової підготовки посідає так званий “нульовий день” - перше стійкості для новобранців. Перш ніж перейти до самого навчання, майбутні бійці мають побачити межу своїх можливостей та налаштувати тіло й розум на інтенсивну роботу протягом наступних тижнів. Майбутні “азовці” виконують складні завдання в цей день, проте часто вони саме в цей час усвідомлюють свої сили та вміння.

Бойова підготовка триває від 6 до 8 тижнів, після чого можна приєднатися до обраного підрозділу.

Реклама

Насамперед потрібно заповнити анкету онлайн та вказати в коментарях бажаний напрямок служби

Умови служби в 1 корпусі «Азов»

1-й корпус «Азов» - місце, де себе можуть знайти повнолітні громадяни України або іноземці, у котрих відмінний стан здоров’я й вони придатні до служби за станом здоров’я.

«Азов» пропонує допомогу та супровід у долученні до бажаного підрозділу. Зокрема для чинних військовослужбовців, котрі переводяться з інших бригад чи родів військ.

Новобранців забезпечують якісним екіпіруванням та озброєнням, які необхідні для виконання завдань. Грошове забезпечення - від 27 000 до 127 000 гривень залежно від місця служби.

В «Азові» людиноцентрична філософія, тому побратими та посестри не залишаються на самоті зі своїми потребами. Корпус допомагає бійцям у медичних, соціальних та психологічних питаннях.