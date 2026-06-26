На Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори

Рух на Кримському мосту обмежений. Там станом на 09:30 26 червня нарахували близько 2800 автомобілів, які чекали на проїзд.

Як пише ASTRA, у ніч на 26 червня рух Кримським мостом тимчасово перекривали.

За даними інформаційного центру, який відстежує ситуацію на під'їздах до переправи, в очікуванні ручного огляду з боку Керчі перебувають станом на 09:30 1800 машин, час очікування – понад 5 годин. З боку Тамані – 1000 автомобілів, час очікування – більше 3 годин.

Вчора ввечері черга із авто розтягнулася на 15 км на виїзд із Криму.