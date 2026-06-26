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На Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори

Станом на ранок 26 червня нарахували близько 2800 автомобілів.

На Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори
Затор на Кримському мосту
Фото: Аstra

Рух на Кримському мосту обмежений. Там станом на 09:30 26 червня нарахували близько 2800 автомобілів, які чекали на проїзд.

Як пише ASTRA, у ніч на 26 червня рух Кримським мостом тимчасово перекривали.

За даними  інформаційного центру, який відстежує ситуацію на під'їздах до переправи, в очікуванні ручного огляду з боку Керчі перебувають станом на 09:30 1800 машин, час очікування – понад 5 годин. З боку Тамані – 1000 автомобілів, час очікування – більше 3 годин.

Вчора ввечері черга із авто розтягнулася на 15 км на виїзд із Криму. 

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