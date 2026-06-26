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Росіяни атакували заправки та житло на Чернігівщині

Поранений чоловік. 

Росіяни атакували заправки та житло на Чернігівщині
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Російська армія атакувала Чернігівщину вчора та сьогодні. Била по АЗС, також понівечені та знищені будинки. Постраждав чоловік.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

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Учора ввечері ворог двома «герберами» вдарив по автозаправці в Корюківці. 38-річний цивільний чоловік з уламковими пораненнями перебуває під наглядом лікарів. У Киїнській і Ріпкинській громадах ворог також атакував АЗС. 

FPV-дрон поцілив по оселі в Шишківці Корюківської громади, і там через пожежу згоріли два приватні будинки. 

Сьогодні з самого ранку через удар «молнії» по житловому сектору в Новгороді-Сіверському пошкоджене житло. 

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Протягом доби було 18 обстрілів, зафіксували 37 вибухів. Більшість - FPV-дрони в прикордонні.

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