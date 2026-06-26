Російська армія атакувала Чернігівщину вчора та сьогодні. Била по АЗС, також понівечені та знищені будинки. Постраждав чоловік.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.
Учора ввечері ворог двома «герберами» вдарив по автозаправці в Корюківці. 38-річний цивільний чоловік з уламковими пораненнями перебуває під наглядом лікарів. У Киїнській і Ріпкинській громадах ворог також атакував АЗС.
FPV-дрон поцілив по оселі в Шишківці Корюківської громади, і там через пожежу згоріли два приватні будинки.
Сьогодні з самого ранку через удар «молнії» по житловому сектору в Новгороді-Сіверському пошкоджене житло.
Протягом доби було 18 обстрілів, зафіксували 37 вибухів. Більшість - FPV-дрони в прикордонні.