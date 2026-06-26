Двоє мешканців Харківщини загинули унаслідок російських ударів

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 7 людей.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Богодухові загинув 62-річний чоловік, постраждали чоловіки 44 і 64 років.

У с. Новоселівка Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждали 64-річна жінка і 60-річний чоловік; у сел. Приколотне Вільхуватської громади постраждали жінки 71 і 60 років, а у с. Улянівка Богодухівської громади постраждав 41-річний чоловік.

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Також медики надали допомогу 65-річній жінці, яка 24 червня зазнала поранень внаслідок обстрілу в с. Канівцеве Великобурлуцької громади.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова і застосовував по області різні види озброєння:

8 КАБ (точна кількість встановлюється);

6 БпЛА типу «Молнія»;

4 fpv-дрони;

24 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду, електромережі (сел. Золочів), залізничну інфраструктуру, фермерське господарство, 4 автомобілі (с. Губарівка), будинок (м. Богодухів);

у Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, електромережі у Приколотному, Малому Бурлуку, Новоселівці та буковому Яру;

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

у Харківському районі пошкоджені багатоквартирний будинок у сел. Слатине та приватний дім у с. Руська Лозова;

у Новоолександрівці Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 234 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 42 347 людей.