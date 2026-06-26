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У Харкові чоловік із ножем напав на військових ТЦК. Один загинув, інший – у лікарні

Нападника розшукують.

У Харкові чоловік із ножем напав на військових ТЦК. Один загинув, інший – у лікарні
Фото: З відкритих джерел

У Харкові чоловік із ножем напав на групу оповіщення ТЦК та СП. Один із військовослужбовців загинув, інший знаходиться у лікарні.

Про це повідомили на сторінці Харківського обласного ТЦК та СП у фейсбуці

Там розповіли, що напад стався під час проведення військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення військовозобов’язаних.

Після того як старший групи оповіщення, який є військовослужбовцем Збройних Сил України, представився чоловікові, той раптово напав на нього та інших військовослужбовців із ножем. 

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперували, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, він помер від численних ножових поранень.

Після скоєного нападник утік. Наразі він перебуває в розшуку.

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