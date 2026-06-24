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Конституційний Суд визнав неконституційним тримання під вартою військових за окремі злочини

Втрату чинності цього припису відтермінували на три місяці.

Конституційний Суд визнав неконституційним тримання під вартою військових за окремі злочини
Засідання КСУ, фото ілюстративне
Фото: facebook/Конституційний Суд України

Другий сенат Конституційного Суду України 24 червня визнав неконституційною частину восьму статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (КПК). 

Про це повідомила пресслужба КСУ.

Суд скасував правило, яке змушувало суди автоматично і без жодних альтернатив відправляти у СІЗО військовослужбовців, яких підозрюють у певних військових злочинах (наприклад, дезертирство, самовільне залишення частини тощо).

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Раніше закон не давав судді вибору: якщо військового підозрювали за низкою статей КПК, його обов'язково відправляли під варту. Суддя не міг призначити заставу, домашній арешт чи віддати на поруки.

КСУ вирішив, що безальтернативне тримання під вартою військовослужбовців, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні окремих військових кримінальних правопорушень, є несумісним з Конституцією України.

Втрату чинності цього припису відтермінували на три місяці. Це має дати час парламенту внести зміни до законодавства.

У КСУ наголосили, що вимога щодо тримання під вартою позбавляє суд можливості застосувати судовий розсуд і ухвалити вмотивоване рішення, тобто це спотворює саму суть правосуддя.

Конституційну скаргу з цього приводу подавав Сергій Гнезділов.

  • Гнезділов, як відомо, був військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади і публічно оголосив про своє самовільне залишення частини (СЗЧ) у вересні 2024. Він пояснив свій вчинок відсутністю чітких термінів служби та виснаженням особового складу підрозділу. 
  • За його словами, у підпорядкуванні його командира залишилося лише троє людей, оскільки багато хто загинув, був поранений або також залишив частину.
  • Гнезділов говорив, що його дії спрямовані на привернення уваги до проблеми безстрокової служби та необхідності ротації військових.
  • Боєць повернувся на службу у січні минулого року.
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