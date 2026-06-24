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Сили оборони: окупанти прагнуть захопити Воздвижівку на Гуляпільському напрямку для виходу на визначені рубежі

Водночас Сили оборони намагаються перехопити тактичну ініціативу на Олександрівському напрямку.

Сили оборони: окупанти прагнуть захопити Воздвижівку на Гуляпільському напрямку для виходу на визначені рубежі
н.п. Воздвижівка
Фото: DeepState map

На Олександрівському напрямку українські військові ведуть активні дії з метою перехоплення тактичної ініціативи та змушують російські війська переходити до оборони на окремих ділянках фронту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Олександрівський напрямок – це той напрямок, де Сили оборони України намагаються перехопити тактичну ініціативу, і на деяких ділянках фронту навіть примусити ворога перейти до оборонних дій", – зазначив Волошин.

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Речник наголосив, що російські війська поступово втрачають свою тактичну перевагу завдяки діям українських захисників.

Водночас найнапруженішою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Саме там окупанти проводять найбільш інтенсивні штурмові дії, намагаючись просунутися у бік Новоселівки.

За словами Волошина, противник активно застосовує артилерію, ударні дрони та авіацію. Особливо запеклі бої тривають поблизу населених пунктів Чарівне, Залізничне та Гуляйпільське.

"На всьому Гуляйпільському напрямку за добу фіксується десь понад два десятки, навіть інколи три десятки бойових зіткнень", – повідомив речник.

Крім того, російські війська намагаються наступати на північ від Гуляйполя – від району Варварівки до Добропілля, просуваючись у напрямку Тернуватого та Косівцевого. Також окупанти прагнуть захопити Воздвижівку та вийти на визначені командуванням рубежі, однак наразі реалізувати ці наміри їм не вдається.

Волошин додав, що ворог продовжує активно застосовувати керовані авіабомби по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення.

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