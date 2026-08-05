Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков, який понад 20 років займався пошуком, евакуацією та гідним перепохованням загиблих військових. Йому було 40 років.

Про загибель чоловіка 5 серпня повідомила його дружина Євгенія на своїй сторінці у Facebook.

"Мій чоловік загинув", – написала вона, не повідомивши інших подробиць.

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Олексій Юков родом зі Слов'янська Донецької області. До початку російської агресії він займався пошуком останків воїнів, полеглих у Першій та Другій світових війнах. Із 2014 року присвятив себе пошуку та евакуації тіл загиблих у російсько-українській війні.

Фото: Зоряна Стельмах Олексій Юков

Під його керівництвом пошуковий загін "Плацдарм" працював у найгарячіших точках фронту, зокрема під Іловайськом, Дебальцевим, на Бахмутському напрямку та інших ділянках бойових дій. Команда евакуйовувала тіла полеглих українських військових і співпрацювала з гуманітарним проєктом Збройних сил України "На щиті".

Юков неодноразово наголошував, що пошук зниклих безвісти та повернення загиблих захисників їхнім родинам є справою його життя. Також його група займалася евакуацією тіл цивільних та російських військових для подальшого обміну.

На звістку про загибель Юкова відреагували його побратими та колеги.

"Юков Олексій назавжди в строю... Друже, ти неймовірний, те, що ти робив, – це мало хто може зробити... Немає слів...", – написав начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін.