Що означає новий уряд Великої Британії для України?

Велика Британія сьогодні залишається одним із ключових партнерів України. Саме Лондон одним із перших зайняв принципову позицію після початку повномасштабного російського вторгнення, ставши одним із лідерів у наданні військової, фінансової, гуманітарної та політичної підтримки нашій державі.

Фото: ArmyInform

За останні роки британська допомога стала одним із важливих чинників української стійкості: постачання озброєння, підготовка українських військовослужбовців, санкційна політика проти Росії, підтримка України на міжнародних майданчиках.

Саме тому будь-які політичні зміни у Великій Британії мають для України значно більше значення, ніж звичайна зміна уряду в одній із європейських держав. Від того, яким буде новий Кабінет Міністрів і які пріоритети він визначить для себе, значною мірою залежить подальша динаміка українсько-британського співробітництва.

Хто такий Енді Бернем?

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Особливість британської політичної системи полягає в тому, що зміна прем'єр-міністра не обов'язково означає проведення дострокових парламентських виборів. Якщо лідер партії, яка перебуває при владі, йде у відставку, партія обирає нового керівника, який автоматично стає прем'єр-міністром країни.

Саме за таким сценарієм після перемоги Лейбористської партії на виборах 2024 року новим лідером партії став Енді Бернем, який змінив Кіра Стармера на посаді глави уряду.

Попри те, що для багатьох українців Енді Бернем є новою постаттю, у британській політиці він перебуває вже багато років.

Практично всю свою професійну кар'єру він присвятив державній службі, неодноразово обирався депутатом парламенту, обіймав міністерські посади та двічі балотувався на посаду лідера Лейбористської партії. В останні роки Бернем був обраним мером Великого Манчестера, де здобув репутацію одного з найвпливовіших регіональних політиків країни.

Тому назвати його політичним новачком чи антисистемним кандидатом неможливо. Радше навпаки — це представник традиційного британського політичного істеблішменту, який добре розуміє механізми функціонування уряду та партії.

Новий уряд — нові обличчя?

Головною особливістю нового Кабінету Міністрів стало не стільки оновлення команди, скільки перерозподіл уже добре відомих політиків між міністерствами.

Джон Гілі, який раніше очолював Міністерство оборони, став канцлером казначейства.

Міністерство оборони очолив Вес Стрітінг, який до цього обіймав посаду міністра охорони здоров'я.

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Ед Мілібенд став міністром закордонних справ, перейшовши з посади міністра енергетичної безпеки.

Луїз Гей стала першим державним секретарем і міністром Кабінету Міністрів.

Міністерство охорони здоров'я очолила Іветт Купер.

Шабана Махмуд зберегла посаду міністра внутрішніх справ, а Пет Макфадден продовжив очолювати Міністерство праці та пенсій.

Фактично йдеться радше про кадрову спадковість, ніж про масштабне оновлення уряду.

Що це означає для України?

Кардинальних змін у британській політиці щодо України очікувати не варто.

Підтримка України вже давно перестала бути виключно ініціативою окремих політиків. Вона стала частиною британського зовнішньополітичного консенсусу, який поділяють як лейбористи, так і консерватори. Однак, залишається вагомим фактором ризику зростаюча підтримка правопопулістів, що неодмінно буде відображатися на коригуванні своєї політики чинним урядом.

Енді Бернем уже підтвердив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну у форматах, сформованих раніше. Тому можна очікувати збереження військово-політичного співробітництва, санкційного тиску на Росію та подальшої участі Лондона у забезпеченні безпеки України.

Водночас розраховувати на різке збільшення обсягів британської допомоги наразі не варто. Новому прем'єр-міністру доведеться вирішувати цілий комплекс внутрішніх проблем — від стану економіки та державних фінансів до кризи довіри до політичної системи.

Внутрішня політика дедалі більше впливатиме на зовнішню

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Саме внутрішні виклики сьогодні стають головним випробуванням для нового уряду.

Після Brexit Велика Британія продовжує шукати нову модель економічного розвитку, а традиційна двопартійна система поступово трансформується. Посилюються позиції партії Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем, зростає підтримка Партії зелених, а рівень довіри до традиційних політичних еліт залишається доволі низьким.

Тому Енді Бернем, найімовірніше, приділятиме значно більше уваги внутрішній політиці, ніж його попередники. Це важливо розуміти і Україні: британська підтримка збережеться, однак конкуренція за увагу уряду до міжнародного порядку денного лише посилюватиметься.

Де можуть з'явитися нові можливості?

Водночас зміна уряду відкриває і нові можливості для українсько-британського співробітництва.

Енді Бернем багато років займався питаннями регіонального розвитку, соціальної політики та місцевого самоврядування. Саме тому, окрім військового співробітництва, Україна могла б значно активніше розвивати спільні проєкти у сферах відновлення регіонів, підтримки ветеранів, охорони здоров'я, освіти.

Саме в цих напрямках новий британський уряд може виявити особливу зацікавленість.

Для України головна новина полягає не в тому, що у Великій Британії змінився прем'єр-міністр, а в тому, що стратегічне партнерство між Києвом і Лондоном, найімовірніше, збереже свою спадковість.

Новий Кабінет Міністрів не виглядає революційним. Це радше команда досвідчених політиків, які перерозподілили між собою ключові портфелі.

Тому в найближчій перспективі Україні варто очікувати збереження нинішнього рівня політичної та військової підтримки, водночас пропонуючи Лондону нові напрями співпраці — насамперед у сфері повоєнного відновлення, соціальної політики, регіонального розвитку та підтримки ветеранів. Саме тут можуть з'явитися нові точки зростання українсько-британського партнерства.