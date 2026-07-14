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Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 14 липня, збірні Франції та Іспанії визначають між собою першого фіналіста чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Франція – Іспанія
Фото: EPA/UPG

21:52. Команд виходять на гру!

21:50. 10 хвилин до старту матчу... Максимальна готовність.

21:47. Ось і фоток із розминки іспанців перед грою насипали. Ловіть!

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21:45. У лідера Іспанії Ламіна Ямаля, якому вчора, 13 липня, виповнилося 19 років, натомість одна результативна дія в нинішньому розіграші ЧС-2026... Він забив команді Саудівської Аравії у другому турі групового етапу змагань.

21:30. Трішки про персональні досягнення перед грою! Форвард французів Кіліан Мбаппе підходить до матчу, маючи в активі 20 (!) забитих голів на чемпіонатах світу, зокрема 8 – на ЧС-2026. До Ліонеля Мессі – найкращого бомбардира в історії світових першостей – один точний удар!

Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе

21:25. Футболісти збірної Франції вийшли на розминку. 35 хвилин до матчу!

21:20. Ще трішки фактів. Збірна Іспанії у плей-оф чемпіонату світу перемогла Австрію (3:0), Португалію (1:0) і Бельгію (2:1). Французи натомість здолали Швецію (3:0), Парагвай (1:0) і Марокко (2:0).

Сітка плей-оф, півфінали ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Сітка плей-оф, півфінали ЧС-2026

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21:19. Пропонуємо згадати шлях збірних Іспанії і Франції на груповому етапі. Обидві команди вийшли у плей-оф з першого місця.

Група Н після трьох турів ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Група Н після трьох турів ЧС-2026

Становище в групі І після трьох турів на ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Становище в групі І після трьох турів на ЧС-2026

21:18. Як думаєте, хто переможе? Ми твердо переконані, що нинішня збірна Франції аж занадто потужна (більше потужності, більшееее!) для будь-якого суперника. Не вірите? Читати тут.

21:16. Французи тим часом уже перевіряють якість газону арени в Далласі!

21:14. Футболісти збірної Іспанії уже прибули на «AT&T Stadium»! Менш як за 45 хвилин розпочнеться футбольне свято!

21:12. Іспанці сьогодні номінальні гості, тому Ямаль і компанія зіграють у білому комплекті форми.

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21:10. У синій формі сьогодні гратимуть французи, у синій! 

21:07. Креативненько оголосили стартовий склад, чи не так?

21:06. Стартова одинадцятка французів на матч: Меньян – Дінь, Саліба, Упомекано, Кунде – Чуамені, Рабіо – Дембеле, Олісе, Баркола – Мбаппе (К). 

21:05. До вашої уваги стартовий склад збірної Франції на гру: Сімон – Кукурелья, Ляпорт, Кубарсі, Порро – Руїс, Родрі (К), Ольмо – Баена, Оярсабаль, Ямаль.

21:04. Звіряйте годинники. Цей матч дивитимуться по всьому світу.

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21:03. Хвилинка історичної експертизи: Іспанія і Франція загалом грали між собою 38 (!) разів. Більше перемог у іспанців – 18. Французи 13 разів обігрували цього суперника, ще 7 матчів завершилися внічию. 

21:01. Відеотрансляцію матчу ви можете подивитися на медіасервісі Megogo. Якщо такої змоги немає, пропонуємо залишитися тут, бо ми розкажемо про все найцікавіше на полі в Далласі.

21:00. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами слідкуватимемо за першим півфінальним матчем чемпіонату світу з футболу 2026 року між Францією та Іспанією! Віцечемпіони світу протистоятимуть чинним чемпіонам Європи з футболу! Нас чекає яскравий футбол двох атакувальних команд. Про потенційних головних героїв матчу читайте у прев'ю поєдинку на LB.ua.

14 липня 2026 року. Даллас. «AT&T Stadium». Початок матчу – о 22:00. Температура повітря +30С.

Ласкаво просимо на перший півфінал чемпіонату світу з футболу 2026 року між збірною Франції та командою іспанії. Стартові склади:

Франція: Меньян, Дінь, Саліба, Упомекано, Кунде, Чуамені, Рабіо, Дембеле, Олісе, Баркола, Мбаппе (К).

Головний тренер – Дідьє Дешам (Франція).

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарсі, Порро, Руїс, Родрі (К), Ольмо, Баена, Оярсабаль, Ямаль.

Головний тренер – Луїс де ла Фуенте (Іспанія).

Арбітр – Іван Бартон (Сальвадор).

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