Диктатор Мбаппе і батько Дешам. Чому чемпіоном світу стане Франція

Наводимо п'ять аргументів, чому саме французи стануть чемпіонами світу з футболу 2026 року.

Єдиний аргумент проти французів полягав у тому, що вони можуть програти самі собі. Були питання стосовно зіграності зірок у команді, его окремих гравців, актуальності ідей головного тренера збірної Дідьє Дешама. Але вже перший матч у плейоф проти Швеції показав, що побоювання перебільшені.

У двох останніх чемпіонатах світу з футболу збірна Франції ставала чемпіоном і віцечемпіоном, тому, очевидно, до світової першості в США, Канаді та Мексиці підходила в статусі фаворита. Перш за все це пов'язано з аномальною кількістю висококласних футболістів одного покоління у складі. У футбольному середовищі навіть є жарт, що французи можуть викликати на великий турнір мінімум три рівноцінні склади — і кожен боротиметься за кубок.

Занадто багато зірок

Команда збірної Франції, яка поїхала на чемпіонат світу до США, коштує понад півтора мільярда євро, за інформацію transfermarkt. Вона з відривом очолює список найдорожчих у світі, випереджаючи Англію та Іспанію на понад 200 мільйонів. Для розуміння: орієнтовно стільки коштує лідер Франції Кіліан Мбаппе…

Фото: EPA/UPG Збірна Франції перед матчем зі Швецією

Франція зразка 2026 року ідеально збалансована фактично на кожній позиції на полі. Наприклад, у нападі головний тренер команди Дідьє Дешам може розраховувати на Усмана Дембеле, володаря «Золотого м'яча»; Кіліана Мбаппе, одного з кращих футболістів світу; і Майкла Олісе, лідера «Баварії» і найкращого асистента світу.

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Фото: EPA/UPG Мбаппе і Дембеле

Якщо раптом усі троє стануть не з тієї ноги, то можна випустити трійку Дезіре Дуе, Брадлі Барколя і Раяна Шеркі. Перші двоє грають ключову роль у складі ПСЖ, чинного чемпіона Європи, а останній є лідером «Манчестер Сіті». І це тільки напад.

За захист у команді відповідають Вільям Саліба, лідер «Арсеналу» вартістю 100 мільйонів, і Дайот Упамекано, основний футболіст «Баварії». Щоб забити, доведеться пройти також одного з кращих правих захисників світу Жуля Кунде й переграти Майка Меньяна — єдину причину, чому «Мілан» у сезоні 2025/2026 фінішував аж на п'ятому місці, а не нижче. Команда має вигляд збірної світу у виставковому матчі, настільки вона насичена зірками. Єдине побоювання — чи здатні вони зіграти злагодженим механізмом. Перевірено шведами.

Грають упівсили

До матчу зі Швецією Франція підходила у статусі абсолютного фаворита, тому навіть рівна гра викликала б шквал критики. Французи це розуміли, тому спокійно розгромили суперника з рахунком 3:0. Цікаво, що віцечемпіони світу грали настільки активно, наскільки було потрібно.

Фото: EPA/UPG Олісе обходить суперника

Вони володіли м'ячем 61 % матчу, завдали 25 ударів, з яких 12 у площину воріт, виконали 9 кутових. Загалом мали 7 гольових нагод, з яких довели до логічного завершення 3.

Фото: EPA/UPG Кунде працює під пресингом шведів

Склалося враження, що французи могли додати. Але вистачило й тих швидкостей. Натомість шведи не створили жодного стовідсоткового моменту й видавалися безпорадними на тлі суперників.

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А як інакше, якщо доводиться грати проти чинного володаря «Золотого м'яча», який опускається ледь не в опорну зону, щоб розпочати атаку. Майкл Олісе натомість погоджується виконувати роль другої скрипки і легко віддає м'яч, коли цього потребує ситуація. Його розрізні паси на Мбаппе, Барколя і Дембеле — це взагалі мистецтво.

Фото: EPA/UPG Чуамені під час матчу

Свою роль хвилерізів також приймають футболісти центру поля — Орельян Чуамені й Адріен Рабіо. Хоч обидва грають на найвищому рівні в Європі, їм не проблематично носити піаніно за зірками в нападі.

Фото: EPA/UPG Чуамені бореться за м'яч проти Дьокереша

Упамекано і Саліба позаду стають такими собі фінальними босами для суперників. У матчі зі шведами це наповну відчули Віктор Дьокереш й Александр Ісак. Їм не давали ні секунди вільно дихнути з м'ячем.

Ясно, що з такими партнерами Меньян, голкіпер Франції, не мав багато роботи. Але і з тією, яка була, він упорався на відмінно.

Фото: EPA/UPG Майк Меньян під час гри

Найцікавіше, що цю команду веде за собою чоловік, який за крок від абсолютної величі на чемпіонатах світу з футболу.

Диктатор попереду

Звісно, мова про Кіліана Мбаппе. Він переживає складні часи в «Реалі», тому французькі журналісти непокоїлися через вплив футболіста на атмосферу в збірній.

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Як бачимо, до національної команди приїжджає інший гравець. Він готовий жертвувати заради колективу і на власному прикладі показує, як потрібно грати. У футболіста вже шість голів на чемпіонаті 2026 року і 18 на світових першостях загалом. Завдяки цьогорічним голам Мбаппе уже випередив Мірослава Клозе (16 голів) — багаторічного рекордсмена чемпіонатів світу. Попереду тепер лише Ліонель Мессі, майже на 12 років старший і всього на гол результативніший за француза. Цікаво, що на нинішньому ЧС в обох по шість голів — ідуть ніздря в ніздрю.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе під час матчу

Очевидно, першість Мбаппе у списку найкращих бомбардирів — питання часу, ймовірно, на нинішньому ЧС.

Не промовчав Кіліан і в матчі зі Швецією, забивши двічі. Перший гол у матчі він відсвяткував з Дідьє Дешамом. Ще один аргумент, чому цю команду не перемогти.

Одна сім'я

Перед матчем третього туру групового етапу головний тренер збірної Франції Дешам дізнався про смерть мами. Йому довелося терміново вилетіти у Францію. У розпал турніру. Тому в групі французи грали проти Норвегії без головного тренера.

Фото: EPA/UPG Мбаппе обіймає Дешама

Усі розуміли, заради кого грають. Французи розгромили норвежців з рахунком 4:1 і, очевидно, порадували Дешама. Символічно, що перший гол у плейоф футболісти відсвяткували теж з тренером, який якраз повернувся.

Цей емоційний момент підтвердив, що з атмосферою в команді все більш ніж добре. Вишнею на торті став уклін Дешама для Мбаппе, коли той ішов на заміну. Що це, якщо не дружній жарт через прізвисько Диктатор авторитарного Кіліана.

Тренер як батько

Дідьє Дешам знає цю команду краще за будь-кого у світі. Саме під його керівництвом 19-річний Мбаппе уперше засяяв на світовому чемпіонаті 2018 року. Усі футболісти розпочали свої виступи в збірній саме за тренерства Дешама...

Фото: EPA/UPG Дешам спілкується з гравцями під час перерви на водопій

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Він сам створив цю команду, тому знає особливості й потенціал кожного. Також усвідомлює, що світова першість у США, Мексиці та Канаді — остання для нього на чолі збірної. Він надто довго тренує цю команду — з 2012 року.

Ідеальним закінченням цієї подорожі стане кубок чемпіонів світу, ще один, уже третій для Дешама. Перший він здобув у статусі капітана команди в 1998 році, а ще один — у 2018-му як тренер!

Фото: EPA/UPG Дешам і Упомекано

Що може зупинити Францію на шляху до перемоги? Вони самі. Треба не перегоріти на дистанції, тверезо оцінювати суперників і грати на 100 %. Тоді чемпіонство буде в кишені. Хіба футбольна фортуна буде проти найкращої збірної світу. Побачимо!

В 1/8 фіналу змагань збірна Франції зіграє проти Парагваю. Початок матчу опівночі 5 липня за Києвом.