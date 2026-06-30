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Президент Парагваю оголосив вихідний після перемоги над Німеччиною на Чемпіонаті світу з футболу

"Гігантський Парагвай! Сьогодні святкує вся країна".

Президент Парагваю оголосив вихідний після перемоги над Німеччиною на Чемпіонаті світу з футболу
Сантьяго Пенья

Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив святковий вихідний день після перемоги національної збірної з футболу над Німеччиною в 1/16 фіналу Чемпіонату світу-2026. 

Про це він повідомив в Іnstagram.

"Гігантський Парагвай! Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка уособлює найглибші риси нашої ідентичності: завзятість, віру та силу народу, який ніколи не здається. Дякуємо, "Альбіроха", за те, що подарувала нам цю безмежну радість і знову об'єднала мільйони парагвайців під одним прапором. Указ № 6280: на хороше варто чекати. Вперед, Парагвай!", - написав Пенья. 

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Президент також опублікував фото святкувань.

Нагадаємо, що Парагвай сенсаційно переграв Німеччину в серії пенальті та вийшов до 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю. Найкращим гравцем зустрічі став воротар збірної Парагваю Орландо Хіль, який відбив два 11-метрових.

Наступним суперником для Парагваю стане переможець пари Франція – Швеція, який визначиться 1 липня. 

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