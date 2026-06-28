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​Збірна України з волейболу програла Болгарії та перервала серію перемог у Лізі націй

Попри поразку, синьо-хжовті" залишаються на четвертому місці в турнірній таблиці.

​Збірна України з волейболу програла Болгарії та перервала серію перемог у Лізі націй
Ілюстративне фото
Фото: FIVB

Збірна України з волейболу зазнала третьої поразки у Лізі націй-2026. У матчі другого тижня турніру "cиньо-жовті" поступились Болгарії у чотирьох сетах із загальним рахунком 1:3.

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

У першому сеті між командами зберігалася рівність до рахунку 17:17. Після цього болгари здійснили серію з чотирьох поспіль набраних очок, що дозволило їм втримати перевагу до кінця матчу і здобути перемогу 25:20.

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Другий сет активніше розпочала Болгарія, вийшовши вперед 2:0. Але "синьо-жовті" змогли перехопити ініціативу, зробивши перевагу 9:6. Ця перевага дозволила Україні зрівняти рахунок за партіями — 25:18.

За рахунку 13:13 у третьому сеті збірна Болгарії вирвалася вперед, здобувши перемогу в партії з рахунком 25:23. У вирішальному, четвертому сеті збірна Болгарії дотиснула "синьо-жовтих", заверши матч перемогою 25:17.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук, який записав до свого активу 20 очок.

Попри поразку збірна України залишилася на четвертому місці в турнірній таблиці. Проте "синьо-жовті" мають на один зіграний матч більше аніж в конкурентів за місце в топ-8.

Наступний матч збірна України проведе проти Ірану 15 липня. 

  • До заключного матчу другого тижня Ліги націй збірна України підходила із серією з трьох перемог: спершу здолала збірні Бразилії, Італії, після чого обіграла Канаду. 
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