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Матч між Україною і Данією достроково зупинили через проблеми зі здоров'ям Еріксена

На момент зупинки гри данці вели в рахунку.

Матч між Україною і Данією достроково зупинили через проблеми зі здоров'ям Еріксена
Футболісти збірної України
Фото: EPA/UPG

Товариський футбольний матч між Данією і Україною в Оденсе достроково зупинили через проблеми зі здоров'ям півзахисника данців Крістіана Еріксена. На момент зупинки в другому таймі данці перемагали – 2:1.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі данців відзначилися Доргу й Мегле на 13-й і 36-й хвилинах відповідно. Українці відповіли єдиним точним ударом Циганкова на 44-й.

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Данський футболіст Крістіан Еріксен
Фото: EPA/UPG
Данський футболіст Крістіан Еріксен

За рахунку 2:1 футболіст Данії Крістіан Еріксен впав на газон і лежав нерухомо. Внаслідок цього головний суддя матчу після розмови з тренерами й капітанами команд ухвалив рішення достроково зупинити гру.

Еріксену почали надавати допомогу безпосередньо на полі, а потім вивели гравця за межі арени. Після оголошення про дострокове завершення гри футболісти обох команд створили живе коло в Оденсе.

Нагадаємо, півзахисник Данії Крістіан Еріксен знепритомнів у стартовому матчі між Данією і Фінляндією в рамках чемпіонату Європи 2021 року. Тоді у нього зупинилося серце, але лікарі змогли його врятувати.

Після цього гравцю встановили кардіодефібрилятор.

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