Еріксену, у якого зупинилося серце під час матчу Євро-2020, імплантують дефібрилятор

Фото: EPA/UPG Крістіан Еріксен

Півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час матчу Євро-2020, очікує операція на серці, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Данії.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021

Йому імплантують дефібрилятор, що стимулюватиме серцевий м'яз і запобігатиме небезпечній для життя серцевій аритмії.

Про терміни відновлення і повернення до футболу інформації поки що немає.

Зазначимо, що захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд грає з таким дефібрилятором. Раніше в Блінда виявили міокардит.

Найближчий матч на Євро-2020 данці проведуть сьогодні. Суперником виступить збірна Бельгії.

Початок поєдинку о 19:00.