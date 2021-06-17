Еріксену, у якого зупинилося серце під час матчу Євро-2020, імплантують дефібрилятор

Півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час матчу Євро-2020, очікує операція на серці, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Данії.
Update regarding Christian Eriksen.— DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021
Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP
Йому імплантують дефібрилятор, що стимулюватиме серцевий м'яз і запобігатиме небезпечній для життя серцевій аритмії.
Про терміни відновлення і повернення до футболу інформації поки що немає.
Зазначимо, що захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд грає з таким дефібрилятором. Раніше в Блінда виявили міокардит.
Найближчий матч на Євро-2020 данці проведуть сьогодні. Суперником виступить збірна Бельгії.
Початок поєдинку о 19:00.