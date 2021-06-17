Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
ГоловнаСпорт

Еріксену, у якого зупинилося серце під час матчу Євро-2020, імплантують дефібрилятор

Данця очікує операція на серцевому м'язі.

Крістіан Еріксен
Фото: EPA/UPG
Крістіан Еріксен

Півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час матчу Євро-2020, очікує операція на серці, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Данії.

Йому імплантують дефібрилятор, що стимулюватиме серцевий м'яз і запобігатиме небезпечній для життя серцевій аритмії.

Про терміни відновлення і повернення до футболу інформації поки що немає.

Зазначимо, що захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд грає з таким дефібрилятором. Раніше в Блінда виявили міокардит.

Найближчий матч на Євро-2020 данці проведуть сьогодні. Суперником виступить збірна Бельгії.

Початок поєдинку о 19:00.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також