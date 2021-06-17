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У Харкові будуть два "Металісти": УАФ дозволив "Металу" перейменувати клуб на "Металіст"

Це створить певні труднощі вболівальникам.

У Харкові будуть два "Металісти": УАФ дозволив "Металу" перейменувати клуб на "Металіст"
ФК "Метал"
Фото: ФК "Метал"

Виконавчий комітет Української асоціації футболу дозволив "Металу" перейменувати клуб.

За це рішення проголосували всі присутні 34 члени виконкому УАФ.

Як повідомляють на офіційному сайті харківського клубу, його перейменують у "Металіст".

Додамо, що напередодні "Метал" переміг "Поділля" (1:0) у суперфіналі Другої ліги.

Таким чином, він виграв не тільки свій дивізіон, а й переміг у "золотому матчі" Другої ліги.

Нагадаємо, в Українській прем'єр-лізі в сезоні-2021/22 буде виступати інший харківський клуб "Металіст 1925".

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