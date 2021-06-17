У Харкові будуть два "Металісти": УАФ дозволив "Металу" перейменувати клуб на "Металіст"

Виконавчий комітет Української асоціації футболу дозволив "Металу" перейменувати клуб.

За це рішення проголосували всі присутні 34 члени виконкому УАФ.

Як повідомляють на офіційному сайті харківського клубу, його перейменують у "Металіст".

Додамо, що напередодні "Метал" переміг "Поділля" (1:0) у суперфіналі Другої ліги.

Таким чином, він виграв не тільки свій дивізіон, а й переміг у "золотому матчі" Другої ліги.

Нагадаємо, в Українській прем'єр-лізі в сезоні-2021/22 буде виступати інший харківський клуб "Металіст 1925".