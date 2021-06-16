Під час матчу групи F Євро-2020 Франція - Німеччина (1:0) центральний захисник німецької збірної Антоніо Рюдігер вирішив повторити витівку Луїса Суареса і вкусив хавбека французів Поля Погба.

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Об'єктом виливу почуттів гравець лондонського "Челсі" обрав плече гравця "Манчестера Юнайтед". А потім схопив француза за груди. На що Погба просив звернути увагу лайнсмена, але той ніяк не відреагував.

Після матчу Поль, якого визнали найкращим гравцем матчу, поділився думками з приводу епізоду.

"Ми друзі, там не було нічого особливого. Думаю, ви бачили цей момент у трансляції. Він уже позаду, залишимо його в минулому. Я не плачу, щоб випросити жовту або червону картку для суперника за такі дії. Мені здається, Рюдігер несильно мене вкусив", - цитує француза Goal.

"Ми знаємо один одного давно. Я відчув укус, повідомив про це суддю, рішення в кожнім разі за ним, і він його прийняв. Рюдігер не отримав картку, і я думаю, що це добре. Не хочу, щоб його дискваліфікували за це", - зазначив Погба.