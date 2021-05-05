"Манчестер Юнайтед" запропонує Погба новий контракт із зарплатою в 400 тис. фунтів на тиждень

"Манчестер Юнайтед" не відмовляється від стратегічних планів зберегти у себе Поля Погба, чий контракт з "червоними дияволами" закінчується в червні 2022 року.

Для цього чемпіону світу-2018 у складі збірної Франції буде запропоновано стати найбільш високооплачуваним гравцем "Юнайтед" з зарплатою в 400 тис. фунтів на тиждень, повідомляє Daily Mirror.

У найближче трансферне вікно МЮ планує продати голкіпера Давіда Де Хеа, який заробляє близько 375 тис. фунтів на тиждень, що значно полегшить зарплатну відомість, і дозволить клубу збільшити оклад Поля.

Керівництво клубу з "Олд Траффорд" побоюється, що в разі провалу нової угоди з Погба він може через рік покинути МЮ абсолютно безкоштовно.

У свою чергу, поки що 28-річний півзахисник не виказував ніякого бажання укласти нову угоду.

Разом з тим у "червоних дияволів" є і план "В" - якщо клуб не зможе схилити клієнта Міно Райола до продовження співпраці, "МанЮнайтед" буде відкритий до продажу Поля цього літа.

"Юнайтед" оцінює Погба в 80 млн. фунтів, і якщо який-небудь клуб - на кшталт "Реала", "Ювентуса" або ПСЖ - погодиться викласти зазначену суму, Поль буде вільний піти на всі чотири сторони.