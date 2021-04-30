УЄФА назвав претендентів на звання кращого гравця тижня в Лізі Європи

У квартет "мушкетерів" потрапили два "червоних диявола" і по одному "гармашеві" і "підводникові".

Напередодні матчами "Манчестер Юнайтед" - "Рома" (6:2) і "Вільярреал" - "Арсенал" (2:1) відкрилася програма півфіналів Ліги Європи.

За підсумками цих поєдинків УЄФА на своєму офіційному сайті відкрив голосування за звання кращого гравця тижня.

Who gets your vote? 🤷



⭐️ Edinson Cavani

⭐️ Bruno Fernandes

⭐️ Nicolas Pépé

⭐️ Raúl Albiol@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 29, 2021

У список номінантів потрапили Едінсон Кавані і Бруну Фернандеш (обидва - МЮ), які оформили по дублю і зробили по два ассиста.

Крім того, до списку включено Ніколя Пепе ("Арсенал") і Рауль Альбіоль ("Вільярреал"), які забили по голу, причому м'яч Альбіоля виявився переможним у матчі.