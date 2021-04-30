Відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи.

У Манчестері "Юнайтед" приймав "Рому" і відкрив рахунок вже на 9-й хвилині. Поль Погба на підступах до штрафного майданчика гостей розкидав 3-х суперників, зробив передачу на Едінсона Кавані, який в дотик вирізав м'яч на Бруну Фернандеша. Португалець витримав драматичну паузу і просто перекинув голкіпера Пау Лопеса - 1:0.

Але, не минуло й шести хвилин, як той же Погба привіз гол вже в свої ворота, заробивши пенальті, чітко реалізований Лоренцо Пеллегріні - 1:1.

А на 34-й хвилині Едін Джеко забив свій шостий гол на "Олд Траффорд" і перший в складі "Роми" - 1:2, так завершився перший тайм.

У другому повною перевагою володіли підопічні Уле Гуннара Сольскьяєра, встигнувши забити за 45 хвилин 5 голів.

Спочатку дублем відзначився Кавані. Реалізувавши пенальті, оформив в матчі свій дубль Фернандеш. І нарешті, Погба і вийшовший на заміну Мейсон Грінвуд довели рахунок в матчі до 6:2.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - "Рома".

Нагадаємо, 10 квітня 2007 в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів МЮ і "Рома" на "Олд Траффорд" також забили 8 голів, правда, тоді результат був ще більш розгромним для "вовків" - 7:1.

У тому матчі в стартовому складі "червоних дияволів" вийшов їх нинішній головний тренер. Так що Сольскьяєру знайоме почуття розгрому над "Ромою". Тепер відчули це і його гравці.

Огляд матчу МЮ - "Рома" (7:1).

Результат другого півфінального матчу "Вільярреал" - "Арсенал" залишив питання про другого фіналіста відкритим до Лондона.

У поєдинку, який також був з підтекстом - Унаї Емері, який очолює "Вільярреал", грав проти свого колишнього клубу - перемогу здобув іспанський клуб - 2:1.

Причому матч був горячим - арбітр з Португалії Артур Діаш вилучив з гри по одному гравцу з кожної команди.

Огляд матчу "Вільярреал" - "Арсенал".

Поєдинки у відповідь - через тиждень.