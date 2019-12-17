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"Милан" и "Рома" выступили с резкой критикой использования изображений обезьян в кампании Серии А против расизма

Клубы не уверены, что Лига выбрала верный вектор борьбы с расизмом.

"Милан" и "Рома" выступили с резкой критикой использования изображений обезьян в кампании Серии А против расизма
Фото: Серия А

Футбольный клубы "Милан" и "Рома" выступили с публичными заявлениями на клубных страницах в Twitter с комментариями о новом облике кампании Серии А против расизма.

Напомним, в основу визуального стиля кампании легли картины обезьян от художника Симоне Фугаццотто.

"Рома" была удивлена использованием изображений обезьян в антирасистской кампании Серии А. Мы понимаем, что Лига хочет бороться с проблемой расизма, но не верим, что это правильный путь к ее решению", - цитирует Twitter столичного клуба sportarena.com.

В свою очередь, "Милан" посетовал на недостаток консультации с представителями футбольных клубов.

"Искусство может быть сильным, но мы не поддерживаем использование изображений обезьян в борьбе против расизма и были удивлены отсутствию любой консультации", - сказано в заявлении "россонери".

Отметим, что Италию в нынешнем сезоне сотрясают расистские скандалы: в ноябре газета Corriere dello Sport анонсировала матч между "Ромой" и "Интером" фотографиями темнокожих футболистов Криса Смоллинга и Ромелу Лукаку, которые сопровождались словами "Черная пятница".

В ответ на эту публикацию "Милан" и "Рома" решили запретить корреспондентам Corriere dello Sport посещение матчей команд до конца сезона, а представителям клуба и игрокам давать изданию интервью.

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